Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала, что задумывается о втором ребенке
Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждаеся радостями материнства. Стало известно, когда будет новое пополнение в семьи и успевает ли пианистка уделять время себе, сообщает Общественная Служба Новостей.
Как отметила мама, желание снова стать мамой посещало ее уже давно, однако всерьез задуматься об этом еще не получалось. Она призналась, что с уходом родителей из жизни ей пришлось тяжело и очень одиноко. Тем не менее, с появлением на свет малышки пианистка смогла вновь задышать полной грудью и дальше двигаться вперед по жизни.
Также Цымбалюк-Романовская не стала раскрывать информацию о том, кто является отцом малышки. При этом пианистка добавила, что в скором времени может снова забеременеть, но не будет выносить эту информацию на всеобщее обозрения, пресса сможет узнать только постфактум.
«Есть мысль о рождении второго ребенка. Я люблю детей, столько лет преподаю музыкальные дисциплины, и так хочется все свои навыки передать новому поколению своего рода. Сейчас совмещаю преподавание с материнскими заботами. Сложно, но никто не обещал, что будет легко», — заявила она.