Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала, что задумывается о втором ребенке

Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждаеся радостями материнства. Стало известно, когда будет новое пополнение в семьи и успевает ли пианистка уделять время себе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметила мама, желание снова стать мамой посещало ее уже давно, однако всерьез задуматься об этом еще не получалось. Она призналась, что с уходом родителей из жизни ей пришлось тяжело и очень одиноко. Тем не менее, с появлением на свет малышки пианистка смогла вновь задышать полной грудью и дальше двигаться вперед по жизни.

Также Цымбалюк-Романовская не стала раскрывать информацию о том, кто является отцом малышки. При этом пианистка добавила, что в скором времени может снова забеременеть, но не будет выносить эту информацию на всеобщее обозрения, пресса сможет узнать только постфактум.

«Есть мысль о рождении второго ребенка. Я люблю детей, столько лет преподаю музыкальные дисциплины, и так хочется все свои навыки передать новому поколению своего рода. Сейчас совмещаю преподавание с материнскими заботами. Сложно, но никто не обещал, что будет легко», — заявила она.