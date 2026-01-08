Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина освободила квартиру в престижном районе Хамовники, которую ранее у нее приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей.

Об этом РИА Новости сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Встреча для окончательной передачи жилплощади запланирована на ближайшее время.

Решение о выселении певицы, ее дочери и внучки было вынесено Мосгорсудом 25 декабря и вступило в силу немедленно. Верховный суд России ранее, 16 декабря, окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, отменив все предыдущие решения в пользу Долиной.

Артистка, утверждавшая, что стала жертвой мошенников при совершении сделки, проживала в квартире на протяжении всего судебного разбирательства и начала вывозить вещи после получения постановления о выселении.

