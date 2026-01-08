Долина закончила вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках

Сторона Лурье пригласила певицу и ее представителей 9 января, чтобы передать ключи от квартиры. Как отметила адвокат покупательницы, еще неясно, состоится ли встреча. А Долина, по словам юриста, сейчас находится за пределами России.

Свои вещи новая хозяйка квартиры в центре Москвы до сих пор не завезла.

Последние три дня около бывшего жилья Долиной нет машин, вещи не вывозят. Последний раз несколько авто с вещами выезжали 5 января.

Лариса Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

