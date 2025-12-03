Певец Сергей Жуков спустился в метро из-за перекрытий в центре Москвы

«Метро в Москве прекрасно У нас самый красивый метрополитен в мире <…> До встречи на станции», — заявил Жуков в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

При этом исполнитель хита «Крошка моя» так и не уточнил, на какую станцию столичной подземки он направляется.

В среду днем дорожное движение временно перекрыли на ряде улиц в Москве. Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

