Певец Сергей Жуков спустился в метро из-за перекрытий в центре Москвы
Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори
Солист известной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спустился в метро из-за временного перекрытия движения в центре Москвы.
«Метро в Москве прекрасно У нас самый красивый метрополитен в мире <…> До встречи на станции», — заявил Жуков в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.
При этом исполнитель хита «Крошка моя» так и не уточнил, на какую станцию столичной подземки он направляется.
В среду днем дорожное движение временно перекрыли на ряде улиц в Москве. Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
