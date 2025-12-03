Улицы в центре Москвы перекрыли в разгар дня 3 декабря
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Дорожное движение временно перекрыли в среду днем на ряде улиц в Москве. Водителей призвали быть внимательными, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение было перекрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на Новоарбатском мосту по направлению в центр; на внешней стороне Садового кольца в районе Кудринской площади и на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского бульвара.
Кроме того, недоступна для проезда улица Тверская по направлению в центр и съезд с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в область.
Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда.
