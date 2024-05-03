Певец NILETTO получил серьезную травму ноги во время баскетбольного матча

Популярный певец NILETTO расстроил поклонников — артист получил серьезную травму во время игры в баскетбол. У исполнителя диагностировали разрыв ахиллесова сухожилия и наложили на ногу гипс, сообщает SHOT .

Певец играет за команду PENA в лиге MEDIA BASKET. Во время последней игры он серьезно повредил ногу. Менеджер артиста заявил, что гипс снимут не раньше, чем через шесть недель.

Далее NILETTO ждет полгода реабилитации. Его ближайший концерт запланирован на 12 июля в московском клубе VK Gipsy. При этом певец все же планирует выйти на сцену. Он будет справляться с помощью инвалидной коляски и костылей.

Сам исполнитель признался, что это его первая травма. В социальных сетях он опубликовал видео, в котором рассказал о своем самочувствии.

«К сожалению, я могу играть только в одноногий баскетбол. Пока что. В ближайшие полгода», — пошутил NILETTO.

Ранее российского музыканта, певца и композитора Николая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию в одну из столичных больниц. Заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести.