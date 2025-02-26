Певец Джанго рассказал о важности культуры для достижения целей народа и России

Музыкант, композитор, певец, волонтер, фронтовой артист, лидер группы «Джанго» и создатель движения «Чтобы победить» Алексей Поддубный выступил на молодежном форуме «На государственной службе». Он отметил важность культурной атмосферы для достижения целей народа и государства.

Поддубный рассказал, что в традициях российской культуры есть понятие «культура победы».

«Наши предки отстояли землю, которая сужалась и расширялась, но по сей день Россия существует, живет и будет жить за счет того, что у народа есть осознание своего долга. За это время много вредоносного влияния было оказано на нашу культуру, я так считаю, да и не только я. Это делалось сознательно и многие из, в том числе государственных служащих, к сожалению, поддерживали эту идею. Видимо она оказалась настолько естественной, что нужно смотреть в сторону Запада», — отметил Джанго.

По его словам, через культуру продвигается мировоззрение. Человек слушает определенные песни и стихи в детстве, смотрит ролики, фильмы и мультфильмы, которые заполняют его культурное пространство. В итоге этот человек становится врагом Родины.

«Мне кажется, и нам, и вам как государственным служащим очень важно осознавать ту степень и меру ответственности за будущее нашей семьи, вверенного нам участка работы и, в конечном счете, страны. Какая будет культурная атмосфера, такое и будет мировоззрение. Не хлебом единым жив человек», — отметил артист.

Он подчеркнул, что можно решать любые материальные проблемы, но в сердце человека не должно быть ничего «инородного». Только гражданин с чистыми помыслами будет достигать целей, которые нужны народу и государству.

26 февраля в Красногорске проходит первый специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 1000 госслужащих. Для них на мероприятии выступили известные спикеры, в том числе философ и политолог Александр Дугин, народный артист России Никита Михалков, артисты Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности форума «На государственной службе». По словам главы региона, мероприятие поможет ответить на многие важные и интересные вопросы.

«Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.