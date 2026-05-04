Петербуржцев предупреждают о перебоях работы интернета и SMS в майские праздники

Операторы связи и банки начали рассылать жителям Санкт-Петербурга уведомления о возможных перебоях в работе интернета и SMS-сообщений с 5 по 9 мая, сообщает «Фонтанка» .

Соответствующие уведомления уже получили клиенты Сбера и мобильного оператора Yota.

«Важная информация. С 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получения СМС» — говорится в сообщении Сбера.

В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий мобильный оператор рекомендовал петербуржцам пользоваться Wi-Fi, так как с 5 по 9 мая могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности.

Ранее операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая из-за праздничных мероприятий.

