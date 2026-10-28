Петербуржец 6 лет отбивает в колокол каждый час, мешая отдыхать соседям

Житель поселка Левашово в Санкт-Петербурге установил на своем участке колокол, который вот уже шесть лет издает громкий звон каждый час. Измученная шумом соседка подала на мужчину в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Елена и Сергей — соседи по дачным участкам. В 2020 году мужчина установил у себя колокольню высотой 4-4,5 метра с чугунным колоколом и автоматическим механизмом звона.

Колокол звонит каждый час в период с 8:00 до 20:00, отбивая соответствующее количество ударов. Елена долго терпела шум, пыталась поговорить с соседом, но достучаться до него не могла. Поэтому она обратилась в суд.

По словам женщины, звон проникает везде, раздражает ее, не дает отдохнуть и оказывает деструктивное воздействие на нервную систему. Мешают громкие звуки и детям истца, которые остались без дневного сна.

Елена напомнила, что колокольня не предназначена для удовлетворения бытовых нужд и не является хозяйственной постройкой. Женщина попросила суд признать действия Сергея по эксплуатации постройки незаконными, запретить эксплуатацию и обязать демонтировать колокольню.

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