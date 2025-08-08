Петербурженка уверена, что выиграла в лотерее 72,2 млн руб благодаря аффирмациям

Петербурженка поделилась секретом своего успеха, заявив, что правильная формулировка мыслей помогла ей выиграть в лотерею. По словам женщины, вначале она просто надеялась угадать верную комбинацию цифр. Однако затем ее подход изменился.

«Это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесет удачу», — объяснила победительница.

Она также отметила, что планирует потратить деньги на приобретение участка под строительство загородного дома и ремонт своей квартиры. Кроме того, жительница Петербурга собирается отдохнуть на море и приобрести новую машину.