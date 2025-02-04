«Петербургский дневник» отправил игрушечного пингвина в Антарктиду

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«Петербургский дневник» отправил в Антарктиду своего талисмана — игрушечного пингвина. На станцию Беллинсгаузен его доставит опытный полярник Александр Краснов, ставший спецкором издания. Цель проекта — рассказать читателям о жизни и исследованиях на континенте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов выразил надежду, что проект вызовет интерес, особенно в преддверии Дня российской науки. Александр Краснов займется изучением изменений ледового покрова, океанологии и влияния микропластика на антарктическую природу.

Маршрут Краснова лежит через Южную Америку, далее на судне «Академик Трешников» через пролив Дрейка.

«Оттуда я буду делиться своими наблюдениями и открытиями с читателями „Петербургского дневника“», — добавил полярник.

Редакция предложила выбрать имя для пингвина в социальных сетях.

Александр Краснов — опытный полярник с каналом «Пингвинов видел», работал гидрологом в Арктике и Антарктиде, посетил множество регионов, включая Чукотку, Таймыр и другие. Его экспедиция на станцию Кинг-Джордж началась 4 февраля. Игрушечный пингвин станет проводником в мир антарктических исследований для аудитории «Петербургского дневника».