Петербургские квартиры детей-сирот теперь будут проверять дважды в год

Смольный намерен удвоить частоту проверок жилья, предоставляемого детям-сиротам: теперь инспекции будут осуществляться два раза в год, а не один. Жилищный комитет разработал соответствующие поправки в действующий регламент, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В соответствии с рекомендациями министерства просвещения, нами подготовлены изменения в регламент, в соответствии с которыми будет предусмотрена необходимость не реже, чем раз в полгода, осуществлять проверки уполномоченными на качество проживания в таких квартирах. Будем надеяться, что количество негативных проявлений будет сокращаться», — рассказал на нулевых чтениях бюджета заместитель председателя Жилищного комитета Дмитрий Клевцов.

При обсуждении проекта бюджета депутат ЗакСа Вера Сергеева обратила внимание на «негативные проявления», приведя в пример микрорайон Новая Охта. По словам парламентария, в некоторых новостройках этого района до 70% квартир были выделены повзрослевшим детям-сиротам, в то время как оставшиеся 30% приобретались семьями за собственные средства.

«Люди жалуются, что черная лестница разбита, из окон летят бутылки. Им даже на автобусной остановке стыдно перед людьми за свой дом», — отметила Сергеева.

Дмитрий Клевцов охарактеризовал массовое заселение сирот в отдельные дома Новой Охты как пережиток прошлого. Жилищный комитет продолжает уделять особое внимание ситуации с этими домами. В настоящее время власти придерживаются принципа, согласно которому доля социального жилья для детей-сирот в одном доме не должна превышать 25%. В планах города на следующий год — обеспечить квартирами 700 сирот.