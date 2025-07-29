«Петербург станет безопаснее»: депутат оценила запрет мигрантам работать в такси

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина заявила, что запрет мигрантам, работающим по патентам, до конца 2025 года водить такси, сделает город намного безопаснее, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Для меня очевидно, что наведение порядка в этом вопросе, особенно когда речь идет о безопасности горожан, давно назрело. Тому подтверждение — многочисленные обращения петербуржцев к депутатам ЗакСа с жалобами», — сказала спикер.

По ее словам, многие жалобы связаны с поведением водителей-мигрантов, которые не знают ни русского языка, ни основ культуры, ни города.

При этом, запрет лучше вводить постепенно. Сейчас у работодателей есть 3 месяца на то, чтобы расторгнуть такие отношения, запрет не коснется тех, кто имеет разрешение на работу.

Одновременно власти Северной столицы не собираются сходить с курса к гармоничному сосуществованию любых национальностей и религий: помогут диалог, обучение и создание справедливых условий труда, заключила Марина Шишкина.