Петербург побил двухлетний рекорд по уровню мороза

Морозы в Санкт-Петербурге крепчают. Температура воздуха в городе опустилась до минус 23,3 градуса, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Так холодно в городе не было уже больше двух лет, с 5 января 2024 года», — отметил синоптик.

В Санкт-Петербурге дует юго-западный ветер. Его скорость составляет от одного до двух метров в секунду. Влажность — 77%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксирован наибольший рост количества предложений по аренде туристического жилья, если сравнивать с иными регионами РФ. Количество объявлений о сдаче квартир в предпраздничный период выросло на 31%, а загородных домов на 46%.

