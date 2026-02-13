В Петербурге зафиксирован рекорд по росту туристического жилья к Масленице

Сервис «Авито Путешествия» проанализировал ситуацию на рынке в период масленичной недели и выяснил, что Санкт-Петербург демонстрирует наибольший рост числа предложений по аренде туристического жилья в сравнении с другими регионами страны, сообщает «Бриф24» .

Объем объявлений о сдаче квартир в предпраздничный период увеличился на 31%, а загородных домов — на 46%. В лидерах также находятся Москва и Казань.

Исследования платформы показали, что накануне Масленицы рынок краткосрочной аренды активизировался. За неделю с 16 по 22 февраля количество публикаций о посуточной аренде квартир в Петербурге выросло на 31% в годовом исчислении, а частных домов — на 46%. Этот результат является наивысшим по России.

Средняя стоимость суточной аренды квартиры для туристов в Северной столице составляет 3,7 тыс. рублей, а загородного дома — 10,7 тыс. рублей. Праздничные мероприятия жители и гости города планируют посещать на территории Петропавловской крепости, в Парке сказок, на площади Юности и других локациях. Центральной площадкой станет Елагин остров, где организованы ярмарка и специальная программа.

Кроме Санкт-Петербурга, большой рост предложения квартир зафиксирован в Москве и Казани, где показатель достиг 29% в годовом сравнении. В среднем аренда жилья в столице обходится в 5,3 тыс. рублей в сутки, а в Казани — в 4,1 тыс. рублей. В казанском регионе также отмечен рост предложений загородных домов на 47%, средняя цена аренды которых составляет 13,8 тыс. рублей в сутки.

