Петербург и Сочи: названы лидеры для авиаперелетов на новогодние праздники

Рождественская ярмарка в Петербурге в этом году пройдет на трех площадях

«Аэрофлот» опубликовал данные, согласно которым на период с 28 декабря по 8 января первое место среди российских направлений занимают рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, за ними следуют перелеты в Калининград и Сочи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как выяснили специалисты Ассоциации туроператоров России отметили, «Аэрофлот» перевозит до половины пассажиропотока в России, и результаты можно считать высокими для всего рынка.

Кроме того, Петербург вошел в список городов с самыми красивыми новогодними ярмарками. В этом году Рождественская ярмарка пройдет там на трех площадях: Дворцовой, Манежной и Московской. На Дворцовой также установят главную в городе елку, а на Якорной площади в конце декабря стартует световое шоу.

Ранее Русское географическое сообщество представило «Индекс туристической привлекательности регионов России», призванный сориентировать путешественников в выборе направлений для отдыха.