Подмосковье стало одним из наиболее привлекательных туристических мест в России
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
18 декабря на площадке Русского географического общества представили «Индекс туристической привлекательности регионов России», который сформировали как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения туристического потенциала регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Индекс туристической привлекательности регионов России сориентирует туристов по выбору направлений для путешествий и отдыха.
Для расчета индекса учитывалось 50 показателей, сгруппированных в 6 тематических блоков:
- масштабы туриндустрии и интенсивность туристского потока;
- инфраструктура и ресурсная обеспеченность туриндустрии региона;
- объекты туристского интереса и доступность отдыха в регионе;
- управление туристской привлекательностью региона;
- безопасность туризма и управление рисками;
- аспекты устойчивого развития туризма в регионе.
Московская область в этом году стала лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Подмосковье привлекает туристов разнообразием загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей и является лидером по интересу пользователей поисковых систем.
Индекс туристической привлекательности основан на впечатлениях россиян. С помощью искусственного интеллекта проанализировано более 6 млн текстов о посещении 82 регионов страны.
Для расчета Индекса исследовали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом.
В результате этих исследований Московская область вошла в топ-5 лидеров и заняла почетное 4 место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.
«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.