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Подмосковье стало одним из наиболее привлекательных туристических мест в России

18 декабря на площадке Русского географического общества представили «Индекс туристической привлекательности регионов России», который сформировали как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения туристического потенциала регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Индекс туристической привлекательности регионов России сориентирует туристов по выбору направлений для путешествий и отдыха.

Для расчета индекса учитывалось 50 показателей, сгруппированных в 6 тематических блоков:

масштабы туриндустрии и интенсивность туристского потока;

инфраструктура и ресурсная обеспеченность туриндустрии региона;

объекты туристского интереса и доступность отдыха в регионе;

управление туристской привлекательностью региона;

безопасность туризма и управление рисками;

аспекты устойчивого развития туризма в регионе.

Московская область в этом году стала лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Подмосковье привлекает туристов разнообразием загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей и является лидером по интересу пользователей поисковых систем.

Индекс туристической привлекательности основан на впечатлениях россиян. С помощью искусственного интеллекта проанализировано более 6 млн текстов о посещении 82 регионов страны.

Для расчета Индекса исследовали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом.

В результате этих исследований Московская область вошла в топ-5 лидеров и заняла почетное 4 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.