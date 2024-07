Песни Канье Уэста попросили проверить на предмет оскорбления русских женщин

Авторами обращения в правоохранительные органы выступили «Сорок сороков», которые не хотят допустить еще одного визита рэпера в Россию.

Они привели в пример строчку из совместной песни Канье Уэста и Ty Dolla $ign: «She Russian, I beat up the pussy for Ukraine». Причем отмечается, что ее написал именно последний.

Данный сингл возмутил общественников, и они решили обратиться в полицию с просьбой проверить содержание песни, а также по факту выявленного сделать пребывание Канье Уэста в РФ нежелательным.

Полицейским предстоит разобраться с этим делом и найти виноватых в возможном оскорблении.

Ранее Канье Уэст прилетал в Россию, чтобы отпраздновать юбилей Гоши Рубчинского. В некоторых Telegram-каналах появилась информация, что рэпер собирается дать в Москве концерт.