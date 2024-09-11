Песков: СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ

сегодня в 18:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием, сообщает РИА Новости .

Песков ответил на вопрос журналистов о том, что именно предпримет Кремль в случае, если США разрешат Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

По его словам, СВО является универсальным ответом абсолютно на все враждебные действия.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США работают над отменой ограничений на удары вглубь России. Таким образом, Вашингтон может разрешить Киеву применять дальнобойное оружие уже в ближайшее время.