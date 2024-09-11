Байден: США работают над отменой ограничений на удары вглубь России

Американский президент Джо Байден заявил, что США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен готовится посетить Украину с рабочим визитом, в эту поездку он намерен передать Киеву разрешение на нанесение ударов по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол.