Песков: РФ примет меры безопасности в случае наличия кораблей НАТО в Черном море

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наличие кораблей НАТО в Черном море может стать дополнительной угрозой безопасности, на которую Россия отреагирует ответными действиями, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что концентрированное присутствие кораблей, принадлежащих альянсу, в Черном море в нынешней ситуации может стать дополнительной угрозой РФ. Но страна ответит на нее, принимая меры для обеспечения безопасности.

Песков также напомнил, что ограничения на пребывание кораблей внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё, а выполнение ее требований контролирует Турция, которая уже несколько раз воспользовалась своими полномочиями с начала конфликта на Украине.

Ранее российскими дежурными огневыми средствами в Черном море были ликвидировали 10 безэкипажных катеров, которые направлялись к Крыму. Также над полуостровом средства ПВО сбили 33 вражеских дрона.