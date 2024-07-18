35 дронов ВСУ и 10 безэкипажных катеров перехватили в РФ ночью
Прошлой ночью в двух российских регионах ликвидировали 35 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. 33 дрона уничтожили над Крымом, еще два — над Брянской областью.
Кроме того, дежурными огневыми средствами в Черном море ликвидировали 10 безэкипажных катеров, которые направлялись к Крыму.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.