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35 дронов ВСУ и 10 безэкипажных катеров перехватили в РФ ночью

Прошлой ночью в двух российских регионах ликвидировали 35 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. 33 дрона уничтожили над Крымом, еще два — над Брянской областью.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в Черном море ликвидировали 10 безэкипажных катеров, которые направлялись к Крыму.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.