Песков прокомментировал возможность сокращения времени обучения в школах

Представитель Кремля заявил, что на данный момент по этому поводу ведется экспертная дискуссия. Песков отметил, что она более чем оправдана.

По его словам, эксперты выдвигают различные точки зрения на тему уплотнения образовательного процесса. Они приводят доводы как в пользу данных изменений, так и против них.

Песков добавил, что с учетом технологического прогресса и кадровых потребностей должна меняться и система образования. По его словам, она всегда должна подстраиваться под них.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский допустил сокращение времени на образование в школах и вузах. По его словам, благодаря этому подростки смогут раньше заняться профориентацией.