Мединский допустил сокращение времени на образование в школах и вузах

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский считает, что продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться. По его словам, это позволит подросткам раньше заняться профориентацией, сообщает ТАСС .

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что сокращение времени на образование позволит подросткам раньше начать заниматься профподготовкой и стать более конкурентоспособными.

Помощник главы государства отметил, что классическое образование в российских вузах также уйдет в прошлое уже в ближайшие 10 лет.

Мединский добавил, что образование будет рассчитано на ближайшие 10 лет и станет более специализированным и спрессованным. Через десять лет потребуется переучиваться. Без новых знаний человек станет просто неконкурентоспособен.

Ранее министерство просвещения РФ выступило с предложением исключить гольф, чир-спорт (чирлидинг) и «практики массажа и банных процедур» из уроков физкультуры в школах.