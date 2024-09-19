Минпросвещения предложило убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Министерство просвещения РФ выступило с предложением исключить гольф, чир-спорт (чирлидинг) и «практики массажа и банных процедур» из уроков физкультуры в школах. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале правовых проектов.

Также, согласно пояснительной записке, ведомство решило убрать из учебной программы информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это позволит сформировать у школьников осознанное отношение к истории, опыту и ценностям именно отечественного спорта.

В документе отметили, что гольф и чирлидинг, практикуемые на Западе, не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».

В настоящее время массаж в учебной программе упоминается в модулях по различным видам спорта, в том числе перетягивание каната и городошный спорт. При этом банные процедуры относятся лишь к бадминтону. По мнению Минпросвета, их следует исключить из-за «возрастной психофизиологии школьников».

Кроме того, из школьной программы намерены исключить такие термины, как толерантность, гендерный, буллинг и семейное насилие.

В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 сентября следующего года.