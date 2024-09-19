Минпросвещения предложило убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
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Министерство просвещения РФ выступило с предложением исключить гольф, чир-спорт (чирлидинг) и «практики массажа и банных процедур» из уроков физкультуры в школах. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале правовых проектов.
Также, согласно пояснительной записке, ведомство решило убрать из учебной программы информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это позволит сформировать у школьников осознанное отношение к истории, опыту и ценностям именно отечественного спорта.
В документе отметили, что гольф и чирлидинг, практикуемые на Западе, не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».
В настоящее время массаж в учебной программе упоминается в модулях по различным видам спорта, в том числе перетягивание каната и городошный спорт. При этом банные процедуры относятся лишь к бадминтону. По мнению Минпросвета, их следует исключить из-за «возрастной психофизиологии школьников».
Кроме того, из школьной программы намерены исключить такие термины, как толерантность, гендерный, буллинг и семейное насилие.
В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 сентября следующего года.