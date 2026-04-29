Песков: парад Победы пройдет без техники из-за террористической активности Киева

Военная техника не будет участвовать в параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в том числе из-за террористической активности Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков, сообщает ТАСС .

Он сослался на оперативную обстановку и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина про то, что «киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность».

Власти принимают все меры по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.

Также Песков объяснил решение провести парад Победы без техники тем, что в этом году дата не юбилейная. Он подчеркнул, что мероприятие все равно состоится, «пусть и в усеченном формате».

По данным Минобороны России, в этом году в параде Победы в Москве в составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп и Су-25. Также в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.

