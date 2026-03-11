Песков: ограничения связи в Москве продлятся столько, сколько необходимо

Ограничения мобильной связи в центре Москвы будут продолжаться так долго, как это необходимо для безопасности граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он отметил, что интернет и связь отключают строго в соответствии с законами. Эти меры будут действовать столько, сколько необходимо для безопасности россиян.

По словам Пескова, «здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже отмечал, что ограничения связи и мобильного интернета обусловлены вопросами безопасности. Он добавил, что будут предлагаться решения проблем, сопутствующих ограничениям связи.

