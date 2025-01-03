Первым ребенком 2025 года в Клину стала девочка

Первый ребенок 2025 года появился на свете в Клинском роддоме второго января, сообщили в пресс-службе округа.

Маме новорожденной 27 лет, она уроженка Клина. Ребенок родился на свет путем операции кесарева сечения.

Девочка весом 3210 граммов и ростом 55 сантиметров. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, сообщили врачи.

За 2024 год в Клинском роддоме на свет появилось 1369 детей, из них 729 мальчиков и 640 девочек. В Клину в 2024 годоу на свет появилось 12 двоен.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.