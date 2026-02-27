Первый учебник по беспилотникам появится в школах РФ

Для школьников 10-11-х классов выпустили первый учебник по беспилотникам. Издание предназначено для изучения данной темы на профильных занятиях по предметам «Физика» и «Информатика», сообщает ТАСС .

Учебник получил название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Его выпустило издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). Учебник был создан в рамках федерального проекта по развитию беспилотных авиационных систем «Кадры для БАС».

Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов рассказал, что сейчас беспилотные системы внедряются в разные сферы жизни, что требует подготовки множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. По его словам, с помощью нового учебника школьники начнут первые шаги в изучении БПЛА и прямо на уроках смогут примерить на себя роль разработчика дрона или авиационной системы.

Книга уже включена в федеральный перечень министерства просвещения РФ. В ней есть информация по полному циклу создания беспилотного летательного аппарата. Также в учебнике рассказывается история создания дронов, перечисляются их типы и т. д. Школьники на занятиях смогут освоить навыки ручного пилотирования и попробовать свои силы в 3D-моделировании.

Вице-президент по издательской деятельности АО «Издательство „Просвещение“» Виктория Копылова добавила, что сейчас во многих образовательных организациях есть все необходимое для изучения беспилотных технологий.

Ранее российские власти заявили о планах запуска коммерческой доставки дронами в городах. Дронопорты могут появиться во дворах или на крышах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.