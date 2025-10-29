Первый снегопад: когда Москву ожидают обильные осадки

сегодня в 12:49

Синоптики предсказали первый снегопад в Москве в середине ноября

Метеорологи дали прогноз на ноябрь: в середине месяца в Москве можно ожидать первый обильный снегопад, сообщает 360.ru .

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, местами сильного. Это говорит о потенциально опасной погоде. Предупреждение продлится до 21 часа 31 октября.

Синоптик Татьяна Позднякова также дала прогноз на ноябрьские праздники: они будут дождливыми, снега не ожидается, температура воздуха не опустится ниже нуля. Погода, скорее всего, выполнит норму по осадкам.

Пока на большой части территории страны специалисты наблюдают аномально теплую погоду. Температура воздуха превышает многолетние значения и препятствует образованию устойчивого снежного покрова в Центральной России.

В среду в Подмосковье и Москве установилась облачная погода, температура держится на уровне плюс 6-8 градусов.

