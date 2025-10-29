Облачно и до +8 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду прогнозируется облачная погода, температура поднимется до плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами пройдет кратковременный дождь.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Утром в регионе идет слабый непрерывный дождь. Влажность — 88%.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 4 — плюс 6, днем 30 октября — от плюс 6 до плюс 8. Также пройдет небольшой дождь.
