Облачно и до +8 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Общество

В Подмосковье и Москве в среду прогнозируется облачная погода, температура поднимется до плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами пройдет кратковременный дождь.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Утром в регионе идет слабый непрерывный дождь. Влажность — 88%.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 4 — плюс 6, днем 30 октября — от плюс 6 до плюс 8. Также пройдет небольшой дождь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.