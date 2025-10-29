Облачно и до +8 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в среду прогнозируется облачная погода, температура поднимется до плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.