Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов закупил 10 бензиновых генераторов, которые будут отправлены в региональное отделение партии «Единая Россия» и позже переданы в пункты временного размещения в Курской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

«Одной из наиболее важных потребностей в пунктах временного размещения, куда эвакуированы семьи с детьми и пожилыми людьми, являются генераторы. Поэтому мы приняли решение закупить генераторы, чтобы обеспечить поддержку мирным жителям, вынужденным покинуть свои дома и найти убежище в безопасных зонах. В такие трудные моменты наша сила заключается в единстве и способности протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Мы не можем оставаться равнодушными к судьбам наших соотечественников. Наш долг — сделать все возможное, чтобы облегчить их положение», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

В сборе и погрузке гуманитарной помощи для жителей Курской области участвовали: секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов, депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия» Роман Заиграйкин, Павел Ненашев, Роман Тикунов, Наталья Золина, Марина Спирина и активисты Молодой Гвардии и Творческого Объединения Молодежи.

Местное отделение партии «Единая Россия» активно продолжает сбор гуманитарной помощи для пострадавших от недавней жестокой террористической атаки, осуществленной ВСУ в Курской области. В этот период, когда каждое действие имеет значение, важно проявить активную гражданскую позицию и поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи.

Ранее Воробьев сообщал, что из Подмосковья в Курскую область на помощь местному населению прибыли медики в составе семи бригад скорой помощи. 22 врача из Московской помощи на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам.