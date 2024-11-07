Первые в мире: российские ученые подключили мозг крысы к ИИ

Российские ученые стали первыми в мире, кто смог подключить мозг крысы к искусственному интеллекту. Нейроинтерфейс подсказывает грызуну правильные ответы на вопросы, сообщает РИА Новости .

Биотех-лаборатория Neiry подключила к ИИ мозг лабораторной крысы Пифии. ИИ работает в паре с устройством и подсказывает правильные ответы с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды стимулируют особые зоны, поэтому грызун понимает, когда нужно отвечать «да» или «нет».

Пифия смогла ответить на сотни научных вопросов. В будущем эти технологии смогут применять и к человеку. Разработчики планируют, что важнейшее исследование поможет подключить мозг ко всем знаниям, которые есть у человечества.

Ранее руководитель компании-разработчика медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта Анна Мещерякова заявила, что компьютер уже способен прогнозировать дату смерти человека по кардиограмме. Разработку назвали «калькулятором смерти».