Калькулятор смерти: эксперт рассказал о новых возможностях ИИ

Руководитель компании-разработчика медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта Анна Мещерякова заявила, что компьютер уже способен прогнозировать дату смерти человека по кардиограмме.

«Будущее уже наступило. Мы уже можем с помощью систем узнать наш прогнозируемый возраст», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста «Платформы Третье Мнение», разработку назвали «калькулятором смерти».

Ранее в России началась разработка уникального калькулятора биологического возраста человека. Этим занимаются ученые ННГУ и врачи клиник «Атлас». Проект основан на анализе более 150 тысяч показателей здоровья и 200 критериях состояния организма. Он позволит докторам и пациентам оценивать общее состояние и следить за изменениями после медицинских вмешательств.