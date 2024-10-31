В России создадут калькулятор, подсчитывающий биологический возраст человека

сегодня в 14:57

В России создается уникальный калькулятор биологического возраста, разрабатываемый учеными ННГУ и клиниками «Атлас». Этот проект базируется на анализе более 150 тысяч показателей здоровья и 200 критериях состояния организма, чем обеспечивается высокая точность оценок, сообщает Газета.ru .

Калькулятор позволит как врачам, так и пациентам оценивать общее состояние здоровья и отслеживать изменения после медицинских вмешательств.

Калькулятор будет учитывать свыше 100 видов маркеров крови и аналогичное количество показателей физического состояния, что позволит выявить реальный биологический возраст, отличающийся от паспортного.

Генеральный директор клиник «Атлас», Ксения Лемберг, отметила возросший интерес к превентивной медицине в России, которая нацелена на предотвращение заболеваний до их проявления.

«Чтобы получать адекватные данные именно в российской популяции, нужен калькулятор, который будет разработан с учетом особенностей здоровья нашего населения», — подчеркнула эксперт.

Ректор университета, Олег Трофимов, добавил, что ННГУ им. Н. И. Лобачевского активно использует искусственный интеллект в различных областях, включая здравоохранение, что способствует разработке прикладных решений и инициатив.