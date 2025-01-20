Первые подснежники распустились в столичном «Аптекарском огороде»

Сотрудники московского «Аптекарского огорода» показали фото первых подснежников, которые зацвели под открытым небом. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале старейшего ботанического сада России.

На опубликованном кадре видно, что зацвели уже 17 подснежников. Еще несколько бутонов наливаются цветом и в ближайшие дни также откроются и будут радовать посетителей своей красотой.

«Подснежники расцвели под открытым небом в „Аптекарском огороде“», — говорится в описании к фотографии.

Жители Москвы отреагировали на публикацию в комментариях. Многие из них поделились, что уже успели посетить «Аптекарский огород» и полюбоваться ранней весенней красотой воочию. Другие подписчики аккаунта ботанического сада переживают, что первые цветы могут погибнуть из-за того, что синоптики обещают похолодание.

Согласно открытым источникам, подснежники выдерживают понижение температуры воздуха до минус 10 градусов. В более сильные морозы цветы, к сожалению, погибают.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается похолодание.