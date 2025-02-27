Первые обзоры iPhone 16e хвалят автономность работы смартфона

Появились первые обзоры «бюджетного» iPhone 16e. Крупные IT-издания и блогеры высоко оценили время автономной работы смартфона, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на MacRumors.

Apple презентовала iPhone 16e 19 февраля, но в продажу он поступит только 28 февраля. Тем не менее некоторые пользователи уже успели оценить и даже похвалить новинку.

Так, журналисты Tom’s Guide выяснили, что iPhone 16e может автономно работать на протяжении 12 часов 41 минуты. Как отметил автор YouTube-канала Dave2D, емкость аккумулятора смартфона — 3961 миллиампер-часов. Для сравнения, у iPhone 16 на 11% меньше емкости батареи.

Журналисты CNET добавили, что iPhone 16e достаточно мощный по производительности, но вот в тестах графики отстает от своих актуальных собратьев. Также одним из главных недостатков смартфона назвали отсутствие зарядного интерфейса MagSafe.

Не остался незамеченным и C1 —фирменный модем Apple. В The Verge отметили, что он обеспечивает высокую скорость 5G.

Ранее стало известно, что iPhone 16e выйдет в двух цветах: черном и белом. Его цена — 599 долларов.