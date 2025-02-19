Apple представила «бюджетный» iPhone 16e за 55 тыс рублей

Компания Apple презентовала iPhone 16e за 55 тыс. рублей с одной камерой и поддержкой ИИ-системы, сообщает Газета.ru .

Пресс-релиз о новинке появился на сайте Apple. Новый смартфон продолжает линейку бюджетных iPhone SE. Он обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц.

iPhone 16e оснащен фирменным чипом Apple A18. Смартфон получил поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Вероятно, в новой модели установлено 8 ГБ оперативной памяти. Также у устройства есть одна 48-мегапиксельная основная камера, присутствует и фронтальная.

Кроме того, интересна другая новинка — iPhone 16e оснащен фирменным 5G-модемом от Apple, который в компании назвали энергоэффективным. Во всех других смартфонах фирмы используется модем Qualcomm. Еще одно нововведение — наличие кнопки действия.

Смартфон будет доступен для предзаказа с 21 февраля. Цена за версию на 128 гб — 599 долларов (порядка 54,1 тыс. руб.). Смартфон выйдет в двух цветах: чёрном и белом.

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