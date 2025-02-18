Десятки тысяч смартфонов в России заражены крадущим деньги вирусом NFCGate

В России выявили 114 тыс. Android-устройств, на которых установлено вредоносное ПО на основе NFCGate. С его помощью у россиян уже украли около 150 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на F6.

Граждане устанавливают вредоносный софт на основе легального приложения NFCGate. ПО может через NFC-модули передавать данные банковских карт на устройства мошенников.

NFCGate маскируется под приложения банков, госсервисов, антивирусов и т. д. Мошенники добиваются того, чтобы человек установил его, а затем пользуются софтом, чтобы получить NFC-метку банковской карты пользователя устройства и ее пин-код. После этого им открывается доступ к средствам человека.

В последнее время, по словам экспертов, случаи использования NFCGate злоумышленниками участились. С декабря по январь аналитики выявили 400 атак на клиентов российских банков. Средняя сумма ущерба возросла до 200 тыс. руб., а общая составила уже около 150 млн руб.

В последнее время также появились модификации данного вредоносного ПО, которые умеют перехватывать СМС, приходящие на устройства пользователя.

Ранее мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Они начали рассылать гражданам письма с якобы задолженностями по платежам и угрозами штрафов.