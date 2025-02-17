Угрожают арестом имущества: мошенники изобрели новую схему обмана россиян

В МВД России предупредили о том, что мошенники начали рассылать гражданам письма с якобы задолженностями по платежам и угрозами штрафов в случае неуплаты, сообщает ТАСС .

Жители РФ стали получать письма, в которых говорится об их якобы задолженности по просроченным платежам. Также в уведомлениях угрожают штрафами и арестом имущества за неуплату долгов.

Письма якобы направлены от ведомств, но на самом деле их рассылают мошенники. В них указывается сумма «задолженности», а также QR-код или ссылка для перехода к оплате.

Причем в уведомлениях мошенники предлагают провести оплату через СБП. В некоторых случаях в письмах предлагают скидки, которые действуют «только при такой форме оплаты».

На фоне этого в МВД РФ посоветовали россиянам проверять штрафы только через госуслуги или ФНС.

Ранее в Москве мошенники развели полковника на 7 млн рублей под видом замены счетчиков. Неизвестные представились сотрудниками «Мосэнерго» и попросили пенсионера назвать код из СМС-сообщения.