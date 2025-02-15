В Москве мошенники развели полковника на 7 млн рублей под видом замены счетчиков

Мошенники развели столичного полковника в отставке более чем на 7 млн рублей под видом замены счетчиков. Пенсионер обратился в полицию, сообщает Baza .

Первый звонок 72-летнему Николаю Ж. от аферистов поступил в конце января. Неизвестные представились сотрудниками «Мосэнерго» и попросили пенсионера назвать код из СМС-сообщения, который якобы нужен для очереди на замену оборудования.

На следующий день пожилому москвичу позвонили из Росфинмониторинга и сообщили о краже его личных данных. Злоумышленники пытались получить доступ к его счетам. Далее мошенники действовали по уже известному сценарию.

Потом к жертве пришла лжесотрудница государственного учреждения, обещавшая помочь перевести средства на «безопасные счета Банка России». В банках она забирала наличные у жертвы и отправляла их на счета мошенников. Затем женщина убедила пенсионера, что на его имя пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить это, необходимо положить такую же сумму на счет. Мужчина занял деньги у знакомых и передал их «сотруднице Росфинмониторинга». Она уверяла его, что деньги вернутся.

Однако звонки прекратились, а деньги так и не были возвращены. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 7,8 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью данных СНИЛС. Благодаря полученным конфиденциальным данным аферисты могут оформить кредит на жертву.