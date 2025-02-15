Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что с помощью данных СНИЛС мошенники могут попытаться оформить кредит на имя человека, сообщает «Лента.ру» .

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные», — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что если злоумышленник получит доступ к конфиденциальным данным, включая копию паспорта, он может попытаться оформить кредит на имя жертвы в банке. При отказе мошенник может обратиться в МФО, где процедура проверки личности менее строгая.

Также, по словам юриста, преступники могут через СНИЛС получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и дополнительную информацию о личности жертвы. Они могут изменять данные, включая номера карт и счетов, для получения налоговых вычетов и соцвыплат.

Кроме того, мошенники могут использовать СНИЛС для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях. Так, преступники получают информацию о финансовом положении человека, основанную на пенсионных отчислениях. Это делает человека уязвимым для дальнейших атак, заключил Виноградов.

Ранее стало известно, что сайты-копии популярных сервисов массово лишают россиян личных данных и денег. Фальшивый сайт крайне сложно отличить от официального ресурса.