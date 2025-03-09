Первые квартиры для переселенцев из аварийного жилья в Дубне отремонтировали

К началу 2025 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 16-этажного многоквартирного дома № 34 на улице Тверской. Тогда две семьи из аварийного дома 29 на улице Тверской получили ключи от квартир. К 8 марта застройщик ООО СЗ «Ин-групп Маленький» снова подготовил для них подарок, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Татьяна Кириллова и Людмила Юсова более 30 лет ждали, когда смогут переехать в комфортные условия. Долгие годы они жили в домах, где даже не было ванной комнаты и горячей воды. Сейчас они готовятся переезжать в просторные квартиры, где есть 2 санузла и отдельная гардеробная. При этом ремонт застройщик провёл в соответствии с их пожеланиями. Женщины уже готовятся к переезду.

«Во-первых, неожиданно. Праздник и нам такой подарок, подарок, о котором и не мечтали и лучше быть не может, — признаётся Людмила Васильевна. — Мы довольны, счастливы, квартира замечательная, светло, уютно. Ремонт сделан очень хороший».

«Обязательно продолжим работу по переселению дубненцев из аварийных домов. Спасибо нашему Губернатору за поддержку горожан и застройщику за то, что жители смогли получить квартиры не только раньше срока, предусмотренного договором комплексного развития территории, но и с отделкой», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом районе Дубны в наступившем году начнут сносить бараки и освобождать город от старого наследия. На их месте на ул. Тверской, Октябрьской построят современные дома, в которых также получат квартиры жильцы аварийных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.