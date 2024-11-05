Первые минимум 40 градусов зафиксированы в России в осенний сезон 2024 года

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Синоптик Леус: первые -40,2℃ в России зафиксировали 4 ноября 2024 года

Впервые за осень 2024 года столбики термометра показали отметку в минус 40,2 градуса, экстремально низкая температура воздуха зафиксирована в Якутии, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Произошло это в Верхоянске — городская метеостанция утром 4 ноября зафиксировала понижение температуры воздуха до -40,2℃», — сообщил синоптик.

По словам специалиста, температурный показатель, зафиксированный в День народного единства, стал очередной вершиной для России.

Ранее Леус сообщил, что подмосковный Наро-Фоминск в праздничный день стал самым заснеженным округом региона. Обильные осадки в Московский регион принес циклон «Мартина».