Наро-Фоминск стал лидером по заснеженности в Подмосковье

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В Московском регионе снежный покров в начале ноября формируется нечасто, но по данным на 4 ноября 2024 года самым заснеженным городским округом в Подмосковье стал Наро-Фоминск, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 см, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск — там высота снежного покрова составила 11 см», — написал Леус.

По словам еще одного ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, выпавший в регионе снег соответствует показателям декабря. Высота снежного покрова на базовой опорной метеостанции ВДНХ составляет 6 см. Как правило, такое количество осадков фиксируется в начале зимы, но в этом году — на месяц раньше.

Тишковец в своем Telegram-канале отмечает, что граница снежного покрова продвинулась до южных районов Белгородской и Ростовской областей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.