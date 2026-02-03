Первого замглавы Сергиева Посада и иных чиновников задержали сотрудники ФСБ
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
Первый заместитель главы Сергиева Посада в Московской области, начальник управления сельского хозяйства администрации, двое его подчиненных и депутат городского округа задержаны за, предположительно, хищение бюджетных средств. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и области.
Также были задержаны представители коммерческих структур. Они, предположительно, организовали хищение бюджетных денежных средств.
По данным пресс-службы УФСБ, силовики организовали оперативные мероприятия и следственные действия. Выясняются обстоятельствах совершенных преступлений.
На сайте администрации написано, что первый замглавы — Сергей Тостановский.
