Первого замглавы Сергиева Посада и иных чиновников задержали сотрудники ФСБ

сегодня в 18:47

Первый заместитель главы Сергиева Посада в Московской области, начальник управления сельского хозяйства администрации, двое его подчиненных и депутат городского округа задержаны за, предположительно, хищение бюджетных средств. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

Также были задержаны представители коммерческих структур. Они, предположительно, организовали хищение бюджетных денежных средств.

По данным пресс-службы УФСБ, силовики организовали оперативные мероприятия и следственные действия. Выясняются обстоятельствах совершенных преступлений.

На сайте администрации написано, что первый замглавы — Сергей Тостановский.

Ранее в Московской области задержали супружескую пару. Их подозревают в краже 60 изделий из строительного магазина в поселке совхоза имени Ленина.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.