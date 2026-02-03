Росгвардейцы задержали семейную пару за кражу товаров в Ленинском округе Подмосковья

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали супружескую пару, подозреваемую в краже более 60 товаров из строительного магазина в поселке совхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого магазина, расположенного в поселке совхоза имени Ленина. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы выяснили, что двое посетителей спрятали в карманы и сумку свыше 60 товаров на сумму более 11 тысяч рублей. Среди похищенного оказались электрофурнитура, сантехнические и строительные принадлежности, в том числе розетки, кронштейны и монтажные комплекты. На кассе супруги оплатили только часть товаров с низкой стоимостью.

Задержанными оказались 59-летний мужчина и его 51-летняя супруга, проживающие в деревне Мисайлово. Нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.