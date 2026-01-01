Первая в 2026 году магнитная буря на Земле ожидается в ночь на 3 января

Первая в наступившем году магнитная буря на Земле ожидается в ночь на 3 января. Она будет вызвана недавней вспышкой на Солнце, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Накануне между 16:12 и 17:11 по московскому времени произошла сильная предновогодняя магнитная буря с уровнем M7.1. Для жителей регионов, находящихся в часовом поясе МСК+7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан), это событие совпало с боем курантов.

Во время вспышки произошел выброс вещества, часть которого направилась к Земле. По предварительным оценкам, это приведет к первой заметной магнитной буре в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури оценивается как G2. Однако существует вероятность, что она достигнет уровня G3 и выше.

«Глобально геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным. За исключением ближайших дней», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сильная вспышка произошла на Солнце впервые за 3 дня. Явлению присвоили балл М7.1.

