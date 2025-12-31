Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за 3 дня
Фото - © Космическая погода XRAS.RU/Telegram
Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за 3 дня. Явлению присвоили балл М7.1, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Сильная вспышка достигла своего пика в 16:51 по московскому времени. При этом с полуночи Солнце произвело 8 обычных вспышек класса С.
Вспышки класса М не фиксировали на Солнце более двух суток. В понедельник утром на звезде произошли 3 вспышки класса М, мощнейшая их которых достигла уровня М4.2. Они и корональная дыра на Солнце могут стать причинами северного сияния и магнитных бурь в новогоднюю ночь.
Ранее ученые РАН объяснили рекордное за последнее десятилетие количество магнитных бурь в 2025 году. За 358 дней уходящего года было зарегистрировано 69 случаев возмущений магнитного поля Земли.
