Ученые РАН объяснили всплеск магнитных бурь в 2025 году

Российские исследователи из РАН выяснили, почему в 2025 году наблюдается рекордное за последнее десятилетие количество магнитных бурь, проанализировав данные о геомагнитной активности. Они подсчитали частоту геомагнитных возмущений в течение года и объяснили причины этого всплеска активностью Солнца, сообщает «Царьград» .

Согласно выводам экспертов Института космических исследований РАН, текущий год характеризуется беспрецедентным числом магнитных бурь за последние десять лет. Анализ данных показал значительное увеличение геомагнитной активности.

По имеющимся сведениям, за 358 дней 2025 года было зарегистрировано 69 случаев возмущений магнитного поля Земли. Для сравнения, в течение всего предыдущего года было отмечено 44 подобных явления. Особенно заметно возросло количество дней с геомагнитными возмущениями, классифицируемыми как «желтый» и «красный» уровни опасности — 164 дня в текущем году, что почти вдвое превышает показатель 2024 года (94 дня).

Главной причиной данного феномена ученые называют повышенную активность Солнца. С начала года на поверхности звезды появилось аномально большое количество корональных дыр — областей с открытым магнитным полем, которые являются источниками мощных потоков солнечного ветра, направленных в космос. Исследователи не ожидают скорого исчезновения этих образований, поэтому предполагают, что высокая частота магнитных бурь сохранится и в начале 2026 года.

Медики напоминают, что в настоящее время Солнце находится в фазе пика своего 11-летнего цикла активности. В дни сильных магнитных бурь метеочувствительным людям, а также лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует проявлять повышенное внимание к своему здоровью. В такие периоды может возрастать вязкость крови и, как следствие, риск тромбообразования.

